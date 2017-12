Serra gaúcha tem neve e temperatura negativa

O frio chegou com tudo neste final de semana no Rio Grande do Sul e a cidade de Gramado, na serra gaúcha, muito procurada pelos turistas, foi presenteada com alguns flocos de neve nessa sexta-feira, 10. O fenômeno durou pouco tempo, mas o suficiente para modificar a cor da paisagem. A temperatura mínima registrada na cidade foi de 1ºC.

Nas cidades serranas de Caxias do Sul, Farroupilha, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula também foi possível observar a queda de flocos de neve.

Nesta madrugada, 11, o frio mais intenso foi registrado no município de Serafina Correa, no norte do Estado do Rio Grande do Sul, com temperatura de -4,9ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que não descarta a chance de nevar neste sábado, 11, nos municípios da região dos Campos de Cima da Serra.