Serra minimiza entrevista: ''Não disse nada de novo''

Questionado sobre as declarações dadas em entrevista à TV Bandeirantes, quando confirmou que deixaria o governo estadual no início de abril, ele não negou o que disse, mas fez uma ressalva: "Não foi durante um ato de governo e eu não disse nada novo." Serra preferiu abordar as questões regionais, destacando investimentos realizados na cidade. Diante de 21 prefeitos, enumerou obras e recursos liberados para a região.

O tucano inaugurou o prédio da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e as obras de duplicação da rodovia que liga Bauru a Marília - que estavam paradas e nas quais seu governo investiu R$ 360 milhões.