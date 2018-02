Serra promete criar 13º para Bolsa-Família Criação do 13.º salário para o programa Bolsa-Família e ampliação do número de beneficiários do programa no Nordeste em mais 2 milhões de pessoas foram anunciadas, ontem, pelo candidato tucano à Presidência da República, José Serra, durante debate promovido pelo SBT/TV Jornal, no Recife.