Serra propõe vincular benefício a ensino técnico

"No caso das famílias ligadas ao Bolsa-Família, devemos dar para os seus filhos bolsas de manutenção para que possam cursar as escolas técnicas", declarou o pré-candidato tucano ao discursar em um evento para empresários, ontem na capital paulista.

Ministérios. Nesta fase de pré-campanha, Serra já se comprometeu também com a criação de um Ministério da Segurança Pública e com uma pasta para pessoas com deficiência, entre outras propostas.

Experiências. "Se der uma bolsa de manutenção, (os alunos) podem ter mais facilidade de deslocamento. Agora tem que ampliar muito a oferta, inclusive em parceria com os governos", argumentou José Serra, que citou a experiência de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará na área.

"Se fizer parceria, turbina ainda mais", acrescentou o presidenciável tucano. "Imagina parceria com o governo federal", disse Serra.