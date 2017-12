Serra quer enviar ajuda a vítimas das chuvas em Santa Catarina

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou que pretende enviar "a ajuda possível" às vítimas das chuvas que atingiram Santa Catarina. "Eu pedi para a Casa Militar entrar em contato com Blumenau para oferecer a ajuda possível", disse Serra, durante vistoria de obra da Linha 4-Amarela do Metrô na Praça da República, região central da capital paulista. Blumenau é uma das cidades mais afetadas e o prefeito João Paulo Kleinübing declarou estado de calamidade pública no município. Veja também: Deslizamentos são fator mais dramático em SC, diz governador Chuva interdita estradas federais em Santa Catarina Chuvas interrompem abastecimento de gás em parte de SC Blog é criado para ajudar moradores afetados em Blumenau Temporais devem atingir 16 estados e o DF até 2ª feira Segundo Serra, o valor e o tipo da ajuda ainda estão sendo estudados, e citou como exemplo o envio de cobertores e alimentos. "Tudo aquilo que for necessário", prometeu. O número de vítimas dos deslizamentos, desabamentos e enchentes subiu para 49 em Santa Catarina. As chuvas também deixaram quase 20 mil pessoas desabrigadas e desalojadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou o secretário nacional da Defesa Civil, Roberto Costa Guimarães, para Santa Catarina para coordenar pessoalmente as ações no Estado.