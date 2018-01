Serra quer que usinas de álcool ajudem a manter vicinais O candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, José Serra, defendeu nesta terça-feira, 1, a participação das usinas de álcool na manutenção das reformas das estradas vicinais do Estado. "Parte da deterioração dessas estradas vem dos caminhões da cana, que são mais pesadas do que os caminhões para os quais elas foram projetadas", afirmou Serra para uma platéia de 300 pessoas, durante visita a Birigüi, na região Noroeste do Estado. Serra disse que, se eleito, vai se reunir com os usineiros para pedir a participação deles nos custos das obras de reformas e recapeamento dessas estradas. Temos que fazer um entendimento preliminar com os usineiros, porque afinal de contas, eles tiveram uma redução dos impostos e têm que dar uma contrapartida para isso", acrescentou Serra, se referindo à redução de 25% para 12% da alíquota do ICMS para produção de álcool hidratado, concedida pelo governo do Estado em 2003. O tucano disse que vai criar uma secretaria para pessoas portadoras de deficiências, a exemplo do que fez quando foi prefeito de São Paulo. "Vamos criar uma secretaria extraordinária para portadores de deficiência, como nós fizemos na Capital, até para poder ter uma coordenação em torno deste assunto, porque essas pessoas têm muitas dificuldades na vida que decorrem até do ambiente da vida urbana e da desatenção que a sociedade lhes dá", comentou Serra, acrescentando a secretaria da capital "está funcionando muito bem".