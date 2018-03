Serra reafirma não disputar eleição em 2012 Depois de participar de um seminário sobre os problemas das grandes cidades do mundo, o candidato derrotado à Presidência José Serra (PSDB) reafirmou que não pretende disputar a Prefeitura de São Paulo em 2012, conforme antecipou o Estado na semana passada. "Não vou concorrer", disse o tucano em Chicago, ao sair do Global Metro Summit, evento organizado anualmente pela London School of Economics (LSE) e pelo Brookings Institution que, dois anos atrás, foi realizado em São Paulo.