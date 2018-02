Serra tenta 'conquistar a confiança dos baianos'

O tucano citou grandes nomes da literatura baiana, aproveitando para criticar as tentativas de cerceamento da liberdade de imprensa. "Como não citar o grande poeta Gregório de Matos, que nenhuma censura conseguiu calar? Ele exerceu com lucidez e clareza sua crítica política, pagou o preço pela sua ousadia, mas deixou uma obra imortal", lembrou. "Desconfio que, se Gregório existisse ainda hoje, talvez algum dos censores que andam por aí tentasse calá-lo."

Depois da cerimônia na Câmara, Serra seguiu para a Cúria Metropolitana, onde se reuniu com dom Geraldo Magella Agnelo, cardeal de Salvador e arcebispo-primaz do Brasil. Agnelo entregou ao candidato cópia da Declaração Sobre o Momento Político Nacional, documento elaborado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para, segundo o texto, "ajudar os eleitores no discernimento de seu voto". A declaração prega o voto em "pessoas comprometidas com o respeito incondicional à vida, à família, à liberdade religiosa e à dignidade humana".

"O documento expressa meu próprio pensamento", afirmou Serra. "Jesus Cristo é a verdade e a justiça. Isso corresponde à minha prática de vida, à minha prática política. Não sou um cristão de véspera de eleição, de boca de urna. Se a política brasileira tivesse verdade e justiça, o País seria muito melhor."

O tucano disse que sempre esteve confiante na sua participação no segundo turno. "Vai haver segundo turno, mas não me guio por pesquisas", afirmou.