Serra tenta pela segunda vez O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, tem em comum com a adversária Dilma Rousseff (PT) um passado de militância na esquerda - integrou, antes de 1964, a organização clandestina Ação Popular e presidiu a União Nacional dos Estudantes (UNE) nos anos 60. Com o golpe militar, foi viver no exílio, onde se especializou em economia, e voltou ao País em 1979, passando a atuar no processo de redemocratização. É um político experiente, tendo cumprido mandatos como deputado constituinte, senador, prefeito paulistano e governador de São Paulo, além de ministro do Planejamento e da Saúde do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Serra já disputou a Presidência em 2002, quando foi derrotado no segundo turno pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.