Serra volta a condenar ''campanha antecipada''

O governador José Serra, virtual candidato do PSDB à Presidência, voltou a condenar a precipitação da corrida eleitoral deste ano e disse ser contra "campanha antecipada".

"Eu sou contra, tanto que eu não faço", afirmou ontem, em Piracicaba, quando indagado sobre sua opinião a respeito das pesquisas eleitorais e da campanha fora do prazo. Tucanos acusam o governo Lula de proporcionar campanha eleitoral antes da data permitida pela legislação para tentar alavancar a candidatura presidencial da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, nas pesquisas de intenção de voto. A Lei Eleitoral determina que as candidaturas sejam oficializadas somente após a realização das convenções partidárias em junho.

FAMA

Ao visitar o interior paulista, onde distribuiu beijos e tirou fotos com eleitores, Serra refutou a fama de "sisudo". Questionado se, com a proximidade das eleições presidenciais, teria deixado de lado a sisudez, afirmou: "Eu de fato não sou sisudo. Você pode pegar gravações da minha presença aqui outras vezes, muito antes de eleições, o meu discurso não mudou do ponto de vista de eleições", declarou o governador em Piracicaba, após inaugurar uma unidade do Poupatempo da região.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Há algumas coisas que me irritam e algumas coisas que me deixam feliz", afirmou Serra, ao tentar justificar a fama de muito sério e pouco carismático - característica muitas vezes também apontada na pré-candidata do PT, Dilma Rousseff.

FRASES

José Serra (PSDB)

Governador de São Paulo

"Você pode pegar gravações da minha presença aqui outras vezes, muito antes de eleições, o meu discurso não mudou do ponto de vista de eleições"

"Há algumas coisas que me irritam e algumas coisas que me deixam feliz"