Serralheiro que atropelou e matou quatro é condenado O serralheiro Mário José Carvalho, de 34 anos, foi condenado na noite de segunda-feira, 13, pelo Tribunal do Júri de Ponta Grossa, a 120 quilômetros de Curitiba, a 19 anos de prisão por ter atropelado e matado quatro pessoas e ferido outras dez quando dirigia bêbado. Em fevereiro do ano passado, ele acabou atropelando um grupo de fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele não parou para dar atendimento e somente foi detido quando estava em casa. O advogado de defesa, Zaque Machado, disse que vai recorrer da sentença. Ao ser indagado, no início do julgamento, Carvalho confessou ter tomado dez latas de cerveja entre as 15 horas e a noite daquele dia. Antes de atingir o grupo, que estava sentado em um barranco às margens da estrada, ele bateu em outro carro. Quando atropelou os adolescentes, seu Opala estava com as luzes apagadas. A defesa alegou que houve uma pane, mas a promotoria sustentou que Carvalho as apagou para que o veículo não fosse identificado. A sentença condenatória foi decidida por seis votos contra um. O serralheiro cumpre a pena no Presídio Hildebrando de Souza, em Ponta Grossa.