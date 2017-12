Serristas criam ''candidatômetro''

Amigos do ex-governador José Serra criaram uma espécie de índice para medir as chances de ele disputar a Prefeitura de São Paulo e fizeram apostas quanto ao resultado final da novela. O prêmio serão garrafas de vinho.

Na semana passada, o "índice Serra" reverteu uma tendência e encerrou em viés de alta por conta da declaração dada por ele no Rio Grande do Sul de que não descarta disputar novas eleições.

No fim do mês passado, após o senador Aécio Neves (PSDB-MG) ter tido a carteira de motorista apreendida em uma blitz da polícia no Rio de Janeiro, ganharam força os apostadores que acreditam em uma candidatura Serra à Presidência, pois o mineiro é o principal adversário do ex-governador paulista no partido na disputa pelo direito de concorrer ao Palácio do Planalto em 2014.

Se decidir tentar novamente a Presidência, Serra dificilmente aceitará o desafio de concorrer outra vez à Prefeitura (foi eleito em 2004 e renunciou em 2006).

Mas os apostadores que jogaram suas fichas na possibilidade de ele concorrer já no ano que vem não perderam a esperança. Eles entendem que a volta de Serra ao front diário, com o lançamento de seu site na semana passada (www.joseserra.com.br), indica que ele não está disposto a ficar fora do debate político e eleitoral até 2014 e, nesse sentido, uma nova campanha no ano que vem seria o palco ideal para seu retorno.

Consenso entre os dois lados é que a decisão do ex-governador sobre sucessão municipal só deve sair aos 44 minutos do segundo tempo. Ou seja, por volta de maio ou junho de 2012.