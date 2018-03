Em assembleia na Praça João Mendes, em São Paulo, os servidores do Judiciário paulista decidiram na quarta-feira entrar em greve a partir do próximo dia 28. De acordo com o Sindicato União dos Servidores do Estado de São Paulo, a categoria reivindica reajuste salarial de 20,16%. Argumenta que seus vencimentos estão defasados desde 1998 e que não há reposição há dois anos.