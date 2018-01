Servidores da Justiça fazem protesto no Rio Advogados e servidores da Justiça do Rio de Janeiro fazem, desde as 11 horas, um protesto em defesa do melhor funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Há três meses, dois andares da sede do TRT, no centro do Rio, foram destruídos por um incêndio. Na ocasião, milhares de processos trabalhistas foram perdidos. Uma passeata organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deve partir da Avenida Marechal Câmara, no centro da cidade. Os manifestantes ainda pretendem dar um abraço simbólico no prédio do TRT.