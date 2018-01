Servidores da saúde fazem greve na Esplanada dos Ministérios

SÃO PAULO - Cerca de 1200 servidores públicos federais da área da saúde, segundo a Polícia Militar, realizaram nesta quinta-feira, 17, uma greve na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, por aumento de salário. De acordo com a PM, o ato até agora é pacífico, sem registros de confusão, nem de invasões a qualquer um dos prédios.

Os manifestantes reivindicam, além do reajuste salarial, previdência, melhor atendimento na saúde e melhores condições de trabalho, em ato organizado com marcha prevista para seguir até a Praça dos Três Poderes. A diretora do sindicato dos funcionários (Sindprev), que encabeça a manifestação, Ana Maria de Souza, disse que os servidores formarão uma comissão para debater as propostas com os assessores do ministério. A diretora declarou será determinado o dia 31 de maio como data limite para que os interesses sejam atendidos pelo ministério. "Eles terão até o fim de maio para colocarem isso no Orçamento de 2013", disse.