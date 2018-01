Servidores fazem manifestações em Fortaleza

FORTALEZA - Os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) paralisaram o fórum em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 26, e se concentraram no Palácio da Justiça, onde houve uma assembleia. Outra manifestação foi organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde na frente do Palácio da Abolição (sede do governo do Estado). Não houve confrontos.

Cerca de 100 servidores, de forma pacífica, reivindicaram que o Poder Judiciário efetive as conquistas da categoria como melhorias salariais e de condições de trabalho. Organizado pelo Sindicato dos Servidores da Justiça no Ceará, o movimento pede isonomia salarial, pagamento de ascensões funcionais, de plantões judiciais e a reforma das tabelas do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações.

Os servidores da saúde reivindicaram piso salarial para os enfermeiros, jornada semanal de 30 horas, mais recursos para a Saúde e comemoraram os 25% dos royalties do petróleo para a Saúde, medida aprovada na terça-feira, 25, pela Câmara dos Deputados.