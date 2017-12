Servidores públicos e metalúrgicos fazem manifestação em SP Cerca de 300 servidores públicos do Poder Judiciário Estadual estão concentrados, desde as 14 horas desta tarde, na Praça João Mendes, na região central de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, eles se reuniram para avaliar a paralisação da categoria, iniciada em 29 de junho. No mesmo local, um grupo de 50 integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos está, desde as 15h30, em frente ao Fórum João Mendes reivindicando os direitos trabalhistas dos ex-funcionários da metalúrgica Santa Olímpia que, de acordo com a PM, faliu há 19 anos e ainda não regularizou a situação do seus ex-funcionários. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ainda não informou se as manifestações interferem no trânsito da região.