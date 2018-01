Sete acusados por tráfico de drogas são presos em SP A polícia prendeu, na tarde de quinta-feira, 25, sete pessoas acusadas de tráfico de drogas. Entre eles estavam dois menores. A prisão aconteceu por volta das 17 horas, na em Campos Elísios, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Foram presos Genilson Ribas da Silva, de 22 anos, Tarantino de Oliveira Barreto, de 25 anos, Elaine das Silva Souza, Fernando de Paula Ferreira da Silva, e Carolina Aparecida Lacerda, os três com 18 anos, e dois menores de 16 e 14 anos. Junto com os presos, a polícia apreendeu 154 pedras de crack e R$ 940,00.