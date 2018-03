Sete bairros de São Paulo ficarão sem água na quinta-feira Moradores de sete bairros da zona leste de São Paulo ficarão sem água nesta quinta-feira, 27, devido a serviços de manutenção que serão realizados pela Sabesp no Reservatório Jardim São Pedro, na região de São Mateus, na zona leste de São Paulo, no período das 8 às 22 horas. Durante a operação, que tem como objetivo verificar a qualidade e a distribuição de água para a região, a Sabesp solicita aos moradores dos bairros afetados, Jardim Rodolfo Pirani, Parque São Rafael, Carrãozinho, Jardim Santo André, Parque das Flores, Jardim da Conquista e Cingapura, que utilizem racionalmente a água armazenada nas caixas residenciais para evitar desperdícios. A normalização do abastecimento acontecerá de forma gradual, após o término dos serviços. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.