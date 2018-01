Sete crocodilos albinos são roubados de zoológico no MT

Sete crocodilos albinos foram roubados do zoológico da Universidade Federal do Mato Grosso. Os investigadores suspeitam que os ladrões sejam contrabandistas de animais, disseram as autoridades nesta sexta-feira, 4. Não se sabe ao certo a data do roubo, que teria acontecido entre o dia 31 de dezembro, quando os animais foram alimentados pela última vez, e a quarta-feira, 2, pela manhã, quando um guarda se deu conta do sumiço dos crocodilos. As informações foram divulgadas por meio de comunicado assinado pelo diretor do zoológico, Itamar Assumpção, e divulgado na página da internet da universidade. Um membro da Polícia Federal, que não quis se identificar, disse que a polícia não tem pistas sobre o paradeiro dos crocodilos. "Acreditamos que eles podem ter sido roubados para serem vendidos no exterior ou a contrabandistas de animais aqui no Brasil", afirmou. De acordo com a Renctas, organização não-governamental brasileira que combate o tráfico de animais, aproximadamente 15% de todo o comércio ilegal – que oscila entre US$ 10 milhões e US$ 20 milhões anuais – é realizado no Brasil. Os crocodilos albinos valeriam cerca de R$ 17 mil cada um, segundo Assumpção.