Sete detentos feridos em cadeia de Manaus são hospitalizados

Às 21h (horário local) sete detentos feridos na rebelião ocorrida na madrugada deste domingo, 8, na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, na Av. Sete de Setembro, no Centro de Manaus, foram levados por ambulâncias do Samu para os hospitais 28 de Agosto e João Lúcio. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), não ocorreu novo motim na cadeia.

“Alguns presos precisaram ser enviados para os hospitais por conta dos ferimentos. Pedimos reforço da Rocam para entrar no presídio e retirar os detentos”, disse o titular da Seap, Pedro Florêncio.

A situação chamou atenção de quem passava próximo à Vidal Pessoa porque a Polícia Militar fechou a Avenida Sete de Setembro para que três ambulâncias do SAMU pudessem entrar na cadeia e remover os presos. A Seap disse que nenhum detento apresenta ferimentos graves.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rebelião. O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) já identificou três dos quatro detentos mortos na rebelião da madrugada deste domingo na Vidal Pessoal. As vítimas foram identificadas como Tássio Caster de Souza, Rubiron Cardoso de Carvalho e Fernando Gomes da Silva. A quarta vítima ainda não foi identificada.

O último boletim da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP) sobre a Vidal Pessoal confirmou que dois detentos ainda continuam foragidos.