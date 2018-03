Sete detentos fogem de penitenciária em Hortolândia Pelo menos sete detentos conseguiram fugir da Penitenciária 1 do Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia, 100 quilômetros de São Paulo, na madrugada deste domingo. De acordo com a Polícia Civil, os homens, todos considerados criminosos comuns, sem ligações com quadrilhas especializadas ou organizações criminosas, escaparam por volta das 2h, depois de serrar as grades da cela onde estavam. Os detentos ainda passaram pelo pátio externo e pularam dois alambrados antes de chegar às ruas. Agentes penitenciários do complexo e policiais militares de Hortolândia passaram a manhã realizando buscas à procura dos fugitivos. Até às 12 horas nenhum deles havia sido localizado. A Penitenciária 1 é uma das seis unidades do complexo. No mês passado foi transformada - pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) - de regime fechado para semi-aberto.