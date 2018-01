Sete mortos e 22 feridos em três acidentes ns estradas

BR-365

Uma colisão frontal entre dois veículos de passeio deixou um saldo de quatro mortos e dois feridos graves, no final da tarde desta sexta-feira, 25.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Monza invadiu a pista contrária e atingiu de frente uma Parati, no quilômetro 561 da BR-365, em Estrela do Sul, Oeste de Minas Gerais.

BR-232

Três pessoas morreram e 13 ficaram feridas, sendo que 11 em estado grave, em dois acidentes - um decorrente do outro - envolvendo dez veículos, entre eles uma caminhão-tanque carregado de soro de leite, na descida da Serra das Russas, na BR-232, em Pombos, a 60 quilômetros de Recife.

Sete veículos pararam para prestar socorro às vítimas de um acidente entre dois automóveis, um dos quais ficou atravessado na rodovia. Logo atrás vinha o caminhão-tanque em alta velocidade que não conseguiu frear e atingiu os veículos. Morreram Ana Laura Figueroa de Lima, de 30 anos, que estava em um Renault Sandero, Andrea áurea Gomes Barbosa, 40, ocupante de um Fiat Siena, e uma pedestre, identificada apenas como Cristina, de aproximadamente 45 anos.

SP-147

Dezessete pessoas ficaram feridas, sendo seis em estado grave, em um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira de Natal na altura do quilômetro 153,5 da Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147), em Piracicaba, interior paulista.

Todas as vítimas, entre elas várias crianças, ocupavam uma picape Hyundai. Onze pessoas estavam na caçamba e as outras sete na cabine do veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, chovia no momento do acidente.

Desaparecido

Desde o início da tarde de sexta-feira, 25, os bombeiros procuram por Sérgio Paulo Alves dos Santos, de 33 anos, que, pilotando uma moto Honda CG-125 Fan, placas HKB 9448, caiu no rio Paraibuna ao perder o controle da moto e sair da pista na altura do quilômetro 777,5 da BR-040, em Juiz de Fora(MG).