Sete municípios decretam estado de emergência em Alagoas A seca fez com que sete municípios decretassem situação de emergência em Alagoas, informou nesta terça-feira o coordenador estadual da Defesa Civil, o tenente-coronel Antoney Freitas. Segundo Freitas, cerca 20 municípios enfrentam dificuldades de abastecimento d´água, mas apenas sete decretaram situação de emergência. Os municípios nesta situação são: Dois Riachos, Senador Rui Palmeira, Santana do Ipanema, Poço das Trincheiras, Mata Grande, Pão de Açúcar e Ouro Branco. Os relatórios apontam o número de famílias prejudicadas e relata a dificuldade de cada município. "As prefeituras preenchem os documentos com a situação dos danos e encaminham para a Defesa Civil. Depois que damos o parecer técnico, o documento segue para Brasília e, a partir daí, os municípios ficam habilitados para receber recursos de programas do governo federal", explicou o tentente-coronel. Na última semana, a equipe da Defesa Civil fez uma visita às cidades mais prejudicadas, onde encontraram situações parecidas, de falta d´água em reservatórios, além de famílias muito pobres. "Há meses não chove muito nesses sete municípios e o registro de altas temperaturas agrava o problema. Até mesmo as últimas chuvas, não conseguiram encher os reservatórios, então o problema tende a continuar e atingir outras cidades", finalizou o coordenador da Defesa Civil.