Sete ônibus têm pneus esvaziados em Belo Horizonte Pelo menos sete ônibus tiveram os pneus esvaziados por um grupo de cerca de dez pessoas nesta quinta-feira, 15, em Belo Horizonte. A ação deixou o trânsito caótico na Avenida Pedro II, região noroeste, uma das principais vias de acesso ao centro da capital mineira. A Polícia Militar suspeita que integrantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte e Região estejam por trás do ato. A categoria está em campanha salarial e vem promovendo paralisações diárias. De acordo com o sargento Cláudio Eustáquio, por volta das 7h50, um grupo de oito a dez homens que ocupava uma caminhonete branca desembarcou na esquina da Pedro II com rua Três Pontas. Eles aproveitaram o trânsito lento e esvaziaram os pneus dos coletivos. "Os vândalos cortaram o bico que dá entrada para o ar", disse o sargento. Ninguém foi preso. A BHTrans, empresa que administra o transporte público da capital mineira, informou que foram afetadas sete linhas de coletivos; o trânsito precisou ser desviado para ruas próximas e os motoristas enfrentaram grande lentidão. Manifestações Desde o início de março, o Sindicato dos Rodoviários promove manifestações para forçar as empresas do setor a negociar um reajuste salarial maior, redução de 20 minutos da jornada de trabalho e elevação do valor do tíquete-alimentação. As negociações chegaram num impasse. Os rodoviários pedem um aumento de salário para motoristas de 71%, mas os empresários do setor só oferecem 2,93% de reajuste. "A suspeita é que essa ação tenha relação com a movimentação de greve", observou o sargento. O sindicato dos rodoviários nega o envolvimento no episódio. No início da semana, 21 ônibus foram depredados na Estação Diamante, no Barreiro, após uma paralisação de duas horas. Texto alterado às 15h23 para acréscimo de informações.