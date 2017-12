Sete pessoas da mesma família morrem em acidente em MS

Uma família inteira composta por sete pessoas morreu nesta sexta-feira, 12, em acidente de trânsito ocorrido na cidade de Eldorado, em Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai, a 370 quilômetros de Campo Grande. O grupo estava em um Gol, que colidiu frontalmente com uma carreta na BR-163. A Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, ainda não identificou as vítimas e acredita que a superlotação do automóvel e a forte chuva que cai na região colaboraram são fatores que atuaram no acidente.