Sete pessoas ficam feridas após tiroteio em Copacabana

RIO - Pelo menos sete pessoas ficaram feridas após um tiroteio na esquina da Rua República do Peru com Avenida Nossa Senhora de Copacabana pouco antes da queima de fogos em Copacabana, zona sul do Rio, na noite desta terça-feira, 31.

De acordo com a Polícia Militar, Adilson Rufino da Silva, 34, tentava enforcar a esposa, Rosilene de Azevedo, 37, e os agentes tentaram protegê-la. Houve luta corporal e o marido conseguiu roubar a arma do comandante do 19ª Batalhão de Polícia Militar (Copacabana), coronel Ronald Santana, que tentava apartar a briga. Os outros agentes revidaram e houve correria.

O comandante foi ferido na perna e levado para o Hospital Copa D'Or. Outro policial foi ferido e levado para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, zona norte.

Cinco vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul. Rufino, que foi ferido na perna e teve diversas lesões, foi operado e passa bem. Renato Resse, 15, também foi ferido na perna, atendido e liberado. Luci da Silva e Carolina Sales, 19, foram atingidas por estilhaços, mas já foram liberadas. Maria Clara Freitas, 7, teve fraturas e precisou ser operada. Ela está em situação estável e deve ser transferida para um hospital particular.

Rosilene disse que Rufino tinha bebido demais e tentou enforcá-la por ciúmes na frente dos dois filhos do casal. Ela reclamou da truculência policial. O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana).