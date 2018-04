Sete pessoas morrem em acidente no interior do Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Sete pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em um acidente na tarde de domingo, 15, envolvendo três veículos na BR 393, em Canguçu, a 274 km de Porto Alegre.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um Escort invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um Fiat Uno. Uma caminhonete Ford S250 com placas de Rio Grande que vinha logo atrás não conseguiu parar e bateu contra o Escort.

Os dois ocupantes da caminhonete saíram ilesos. Quatro ocupantes do Fiat Uno e três do Escort morreram na hora. Os feridos graves - um do Escort e outro do Fiat Uno - foram encaminhados ao Pronto Socorro de Pelotas.