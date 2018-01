Sete pessoas morrem em chacina na zona oeste do Rio

RIO - Sete pessoas foram assassinadas na noite dessa quinta-feira, 24, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, cinco homens e duas mulheres estavam dentro de uma casa quando homens armados invadiram o local no final da noite. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, as vítimas que têm entre 21 e 37 anos foram identificadas como Leandro Marcos Pereira, de 24 anos, Toni Anderson Damásio Alves, 37, Renata Souza da Silva, 27, Alex Prudente de Amorim, 27, Cleiton Guimarães Pestana, 21, Amanda da Silva Guimarães, 30, e Luan Santos da Cunha, 22.