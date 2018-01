Sete são baleados na porta de casa em Belo Horizonte

Sete pessoas foram baleadas na noite de segunda-feira, 14, na porta de casa, na Rua Joaquim Gouveia, no bairro Vila São Paulo, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o homem que estava na garupa de uma moto que passava pelo local viu as pessoas conversando, desceu da moto, sacou a arma e efetuou vários disparos em direção às vítimas.

Um mulher de 69 anos e uma criança de 4 anos que estava com a mãe no local foram atingidas. O suspeito ainda atirou contra um táxi que passava pela rua mas só acertou o veículo. O motoqueiro e o garupa fugiram. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital João 23 com ferimentos leves. Todos passam bem e não correm risco de morte.

Ainda segundo a polícia, o caso será investigado pela 3ª Delegacia de Plantão da Regional Leste. Os motivos do crime são desconhecidos. As vítimas não têm passagem pela polícia.