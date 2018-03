Sete são presos em operação contra venda de medicamentos ilegais em dois estados

SÃO PAULO - Subiu para sete o número de pessoas presas nesta sexta-feira, 9, durante a Operação Pró-Vita, da Polícia Federal, que combate a venda de medicamentos ilegais e a prática de abortos criminosos em série em Goiás e Mato Grosso. Foram encontrados remédios de uso controlados, chamados 'tarja preta'.

A Justiça expediu 66 mandados judiciais para a operação, sendo 11 de prisão temporária e 23 de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Barra do Garças, Alto da Boa Vista e Primavera do Leste, no Mato Grosso, além de Aragarças, Baliza e Aparecida de Goiânia, em Goiás. Também foi determinado o sequestro dos bens dos investigados. Entre as pessoas com prisão decretada há um médico, farmacêuticos e atendentes de farmácias da região de Barra do Garças.

Rede criminosa. A investigação revelou a existência de uma rede criminosa dividida em duas ramificações que interagiam nas práticas dos crimes. A primeira, voltada para a importação e distribuição de medicamentos de origem estrangeira sem o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para farmacêuticos e médicos da região. Os remédios, de circulação proibida no País, são utilizados como abortivos e para tratamento de obesidade e disfunção erétil.

A segunda ramificação é composta por médicos e pessoas associadas, acusados de cobrarem para realizar abortos ilegais. Os médicos também utilizavam os medicamentos ilegais, fornecidos por farmacêuticos e importadores de remédios, na estrutura do serviço público de saúde: os materiais e equipamentos do Hospital Municipal de Barra do Garças. Além do crime de aborto, eles cobravam pela realização de procedimentos médicos custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a fase de investigação, foi possível identificar uma série de casos de abortos criminosos. No período foram apreendidos 187 comprimidos de Cytotec (quantidade suficiente para a realização de ao menos 50 abortos), 260 comprimidos de Sibutramina, 56 comprimidos de Desobesi-M, 60 comprimidos de Xanax, 40 comprimidos de Rheumazin forte e 50 comprimidos de Pramil.