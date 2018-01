Setembro foi o mês mais quente desde 1880, aponta Nasa

A Terra registrou novo recorde de temperatura. O mês de setembro de 2014 foi o mais quente desde 1880, segundo informações da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa).

Pela terceira vez no ano, foram registrados recordes de temperaturas altas, o que, segundo cientistas, pode fazer com que o ano de 2014 se torne o mais quente já registrado.

Os dados divulgados pelo Instituto Goddard de Estudos Espaciais (GISS) da Nasa mostram que o mês de setembro deste ano foi o mais quente já registrado em todo o mundo, com um aumento da temperatura de 0,77 grau Celsius acima da média global entre 1951 e 1980.

SP. A cidade de São Paulo registrou 35,9 °C na tarde desta segunda-feira, 13, na medição das 15 horas, segundo o Climatempo. A temperatura foi a quarta mais alta do ano - os termômetros só tiveram marcas acima dos 35 °C em fevereiro, quando foi registrada a temperatura mais alta do ano: 36,4 ºC, no dia 7.