Setor aéreo não terá problemas no carnaval, diz Infraero

Segundo o presidente da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), Sérgio Gaudenzzi, os passageiros da aviação civil não enfrentarão problemas nas viagens durante o período do carnaval. "Conseguimos um final de ano bem mais tranqüilo. Se esperava um caos, que não aconteceu, e tenho certeza de que também no carnaval não vai acontecer", afirmou. Gaudenzi falou com jornalistas no Palácio do Planalto, após o encontro em que a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, apresentou o terceiro balanço do andamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O presidente da Infraero lembrou que o movimento de passageiros durante o carnaval se concentra em quatro pontos principais: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Gaudenzi informou que nesse período visitará os locais de maior concentração, como já fez no final de 2007.