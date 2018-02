Sexta-feira começa com trânsito bom na capital paulista Os motoristas tinham trânsito tranqüilo na manhã desta sexta-feira, 20, nas ruas da capital paulista. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h30 havia 81 quilômetros de lentidão na cidade, índice abaixo da média para o horário, que é de 96 quilômetros. O principal ponto de congestionamento, segundo a CET, foi verificado no sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, da rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim, onde foram registrados 9,3 quilômetros de lentidão. Também no sentido Interlagos, cerca de 500 manifestantes ligados ao Sindicato da Construção Civil de São Paulo realizavam uma passeata para reivindicar aumento salarial. Segundo CET, o grupo estava, às 8h30, na pista local, próximo à ponte Ary Torres, mas não estava atrapalhando o trânsito local. No sentido Castelo Branco, o trânsito também era ruim e se estendia por 5,1 quilômetros, da Avenida Interlagos até a Rua Acari. O motorista enfrentava lentidão no sentido Santana do corredor norte-sul, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Tutóia. Segundo a CET, foram apontados 4,5 quilômetros de trânsito lento. No sentido centro da Avenida Washington Luiz, o trânsito era intenso por 3,8 quilômetros, da Avenida Vereador João de Luca até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Dutra Enquanto o trânsito era tranqüilo nas ruas da capital, os motoristas que passavam pela Rodovia Presidente Dutra enfrentavam cerca de oito quilômetros de lentidão devido a um acidente na região de Guarulhos. Por volta das 7 horas, um engavetamento envolvendo quatro veículos de passeio deixou uma pessoa ferida, na pista sentido Rio de Janeiro. Às 8h04 as duas faixas que estavam interditadas foram liberadas, mas a lentidão permanecia, afetando também o sentido Castelo da Marginal do Tietê. Na chegada à capital, também havia lentidão por conta do excesso de veículos.