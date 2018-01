Sexta-feira de chuvas fortes em 5 Estados

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, enviou, nesta quinta-feira, 26, alerta de chuva forte às defesas civis dos Estados do Rio Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. O alerta é válido até amanhã. Veja também: Acompanhe a situação do trânsito em São Paulo no blog Idoso é a quinta vítima da chuva no Estado de SP em dois dias Dois morrem após serem atingidos por raios no interior de SP Na sexta-feira, 27, áreas de instabilidade mantêm as condições de pancadas de chuva em São Paulo, no Triângulo Mineiro, centro-oeste e sul de Minas Gerais e no oeste e centro-sul de Goiás. Além disso, a presença de áreas de instabilidade tropicais forma nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. Segundo a Sedec, a chuva pode ser de forte intensidade e acompanhada de descargas elétricas, especialmente no oeste e centro-norte do Rio Grande do Sul.. Em São Paulo as rajadas de vento oscilarão entre 50 e 60 km/h. O alerta preventivo emitido para São Paulo é baseado em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os demais alertas preventivos são baseados em informações do Cptec.