Sexta-feira terá chuva em boa parte do país

A zona de convergência de umidade permanecerá atuando sobre grande parte do país nesta sexta-feira, 5, principalmente no Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Por isso, o dia ficará com muitas nuvens e pancadas de chuva nessa ampla área. Em algumas localidades poderá chover forte, especialmente no norte de Minas e do Espírito Santo, sul, sudoeste, oeste e centro da Bahia, norte de Goiás, sul de Tocantins, norte de Mato Grosso, Rondônia e Acre.

A umidade que vem do mar manterá a instabilidade na faixa leste do Sul do país e deixará o céu com muitas nuvens e pancadas de chuva, localmente fortes. Entre Sergipe e o leste do Rio Grande do Norte e no oeste do Rio Grande do Sul, o sol aparecerá entre pouca nebulosidade. A chance de pancadas de chuva será bem pequena sobre o norte/litoral do Maranhão, sul de Mato Grosso do Sul, noroeste e sudoeste do Rio Grande do Sul e sudoeste do Paraná.

Entre o oeste de Pernambuco e o nordeste e litoral norte da Bahia haverá possibilidade de pancadas de chuva. No Ceará, oeste da Paraíba e do Rio Grande do Norte o dia será com variação de nebulosidadde.

Nas outras áreas do país o dia será de sol com nebulosidade variável e condições para pancadas de chuva isoladas. As temperaturas estarão elevadas no oeste da Região Sul e no Nordeste.