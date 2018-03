Shirley, 33 A inveja de Nelson Rodrigues, um clássico de cronistas em divã de psicanálise, é coisa que vai e vem ao sabor das marés do noticiário. Tem dias que as manchetes ululam por um sotaque rodriguiano que dê alguma ordem filosófica ao caos. "O ?grande homem? pode ser, ao mesmo tempo, uma boa besta", escreveu o mestre muito antes da era Lula, quase matando Arnaldo Jabor de inveja anos e anos depois. "O grande acontecimento do século foi a ascensão espantosa e fulminante do idiota" - Nelson não esperava muito do ser humano, e até admirava "o caráter eterno da burrice". Sabia que "o homem não nasceu para ser grande: um mínimo de grandeza já o desumaniza". Conhecia bem o vazio da raça para narrar a vida como ela é em crônicas de jornal. Aquele jeito descarado de ver o mundo faz falta nas entrelinhas do noticiário político atual. Ontem mesmo, quando procurava assunto para esta croniqueta, me deparei com a entrada em cena no Senado de uma personagem em busca de um autor como Nelson: Shirley, 33 anos, a cunhada improvável de José Sarney. Imagina isso nas mãos do anjo pornográfico. Que inveja! ADRIANITE CRÔNICA Pelo que a gente lê na imprensa especializada, Gugu Liberato está se sentindo no SBT mais ou menos como Adriano se sentia na Inter de Milão. "Serei o homem mais infeliz do mundo se tiver de ficar." Tadinho! Vai acabar jogando tudo pro alto para voltar a ser coroinha na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Paulistano. Ingreis pobremático A África do Sul não pode esperar muito mais de Joel Santana. Falta bem pouco para o técnico falar um inglês tão razoável quanto o português que ele domina. Jackson verde Sabe quem está cuidando do preparo físico de Michael Jackson para os shows do mês que vem em Londres? O ator Lou Ferrigno, que fez papel de Incrível Hulk na primeira série de TV. Isso quer dizer o seguinte: o cantor pode estar mudando o tom de pele outra vez. Vai ver cansou de ser branco, né? Eliminados e intragáveis Não convidem Muricy Ramalho e Vanderlei Luxemburgo para a mesma mesa. Pode ser mais divertido por esses dias ir a um velório! Dor de cotovelo Circulam em Washington várias versões sobre a queda que fraturou o cotovelo de Hillary. Na única em que Clinton não está de alguma forma envolvido, a secretária de Estado se acidentou tentando abater uma mosca em seu gabinete. Dor de cotovelo 2 Lula vai passar o fim de semana caçando moscas! Quer repetir o feito de Obama com um dedo a menos na mão que ataca. Expectativa Confirmado: haverá inverno! Começa amanhã, a não ser que algum ato secreto tenha suspendido a estação. Profissão do futuro Já tem garoto querendo ser jornalista só para não precisar estudar quando crescer.