25 Brás é fechado novamente A Subprefeitura da Mooca voltou a fechar ontem as portas do Shopping 25 Brás, na região central de São Paulo. O empreendimento é da Calinda, empresa do chinês naturalizado brasileiro Law Kin Chong. O shopping popular já havia sido interditado em 19 de novembro. Na ocasião, a Prefeitura alegou falta de licença de funcionamento. Mas, oito dias depois, as lojas reabriram após a Calinda conseguir uma liminar - que foi derrubada ontem.