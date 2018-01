Shopping de rua vai revitalizar centro de Sorocaba Trechos comerciais das ruas da Penha e Arthur Gomes, no centro de Sorocaba, serão transformados no primeiro shopping de rua do interior paulista. O projeto, em fase de aprovação pela prefeitura, faz parte de um plano de revitalização do centro idealizado pelos próprios comerciantes. A proposta tem a adesão de 27 donos de lojas de grife, restaurantes, papelarias, salões de beleza, supermercado, mercearias, um hotel e outros estabelecimentos comerciais dessa região. O ponto mais central do shopping será o cruzamento das duas ruas. Os comerciantes criaram a Associação dos Estabelecimentos das Ruas Arthur Gomes e Penha (Arp-Alamedas) para cuidar da execução do plano. "Será um projeto inovador", garante a presidente Heloísa Corte Imperial Carneiro. "Vamos criar um centro de compras com identidade própria, tornando essa área comercial um espaço arrojado, tanto na arquitetura urbana quando nas propostas de atendimento do consumidor." A idéia nasceu de um encontro de empresários do setor comercial, em julho do ano passado. Muitos deles reclamavam do alto custo de manutenção das lojas nos dois shoppings da cidade. No shopping de rua, os associados ratearão os custos das benfeitorias públicas, como a reforma de calçadas, melhoria da iluminação, arborização e paisagismo, e pagarão uma pequena taxa mensal para manutenção e segurança. O custo inicial está orçado em R$ 50 mil. O projeto foi feito por uma empresa de arquitetura. Segundo Heloísa Carneiro, foram tomadas como exemplos experiências semelhantes realizadas pelos lojistas da Rua Oscar Freire, nos Jardins, e da Rua Normandia, em Moema, ambas na Capital. O comerciante Ítalo Mendes, dono de estabelecimento na Penha, acredita que a idéia trará um impacto positivo para todo o comércio da região.