Shopping em Suzano (SP) é evacuado por medo de bomba Funcionários do Suzano Shopping, localizado no centro de Suzano, na Grande São Paulo, encontraram em cima de uma cadeira da praça de alimentação, por volta das 19 horas de quarta-feira, uma sacola de papelão onde havia dois tubos de plástico presos a um relógio digital. Minutos antes, a Polícia Militar da cidade havia recebido um telefonema anônimo informando sobre uma bomba que teria sido colocada no prédio, e que ela iria explodir em alguns minutos. Mas tudo não passava de um trote, pois na sacola a polícia não encontrou nenhum explosivo. A sacola foi levada por policiais do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) para o estacionamento do shopping, após o prédio ser evacuado. Uma varredura foi feita no interior do prédio, mas nenhum outro objeto suspeito foi encontrado. Segundo a polícia, não houve tumulto entre os clientes. A polícia agora tenta identificar o autor do trote.