Shopping Leblon não abre neste domingo por causa de 'rolezinho'

RIO - Um dos mais sofisticados centros de compras do Rio, o Shopping Leblon, na zona sul da cidade, decidiu suspender as atividades neste domingo (19), por conta do "rolezinho" programado para começar às 16h20. Até o fim da noite deste sábado, quase 9 mil pessoas haviam confirmado presença no evento pelo Facebook.

"Tendo tomado conhecimento da mobilização de evento para milhares de pessoas marcado para este domingo, dia 19 de janeiro, o Shopping Leblon decidiu suspender suas atividades neste dia, com o intuito de garantir a integridade de seus clientes, lojistas e colaboradores", informa nota divulgada pela assessoria de imprensa do shopping na noite deste sábado.

O shopping decidiu não funcionar mesmo tendo obtido uma liminar na Justiça, na última quinta-feira, proibindo a realização do "rolezinho". Para garantir que a ordem fosse cumprida, a juíza Isabela Pessanha Chagas, da 14ª Vara Cível do Rio, determinou que pelo menos dois oficiais de Justiça permaneçam de plantão no shopping, para identificar os manifestantes a fim de aplicar multa no valor de R$ 10 mil para cada um.

"Frise-se, ainda, que a admitir-se tal manifesto, estar-se-ia colocando em risco a integridade física de eventuais consumidores que possam estar no local, sobretudo, ante a possibilidade da presença de famílias que, no desfrute do seu lazer, se façam acompanhar de suas crianças e/ou idosos, como se verifica nos shoppings em finais de semana", escreveu a juíza em sua decisão.