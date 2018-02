Show arrecada água, roupas e alimentos Mais de 3 mil litros de água, cobertores, alimentos, roupas e calçados foram doados pelas 1.800 pessoas que foram ao show SOS Santa Catarina, promovido pela TV Cultura em parceria com a Prefeitura e o governo do Estado de São Paulo. O show foi transmitido pela TV Cultura. A população pode ainda fazer depósitos no Banco do Brasil, agência 3582-3, conta 80.000-7, ao "Fundo Estadual da Defesa Civil" - CNPJ 04.426.883/0001-57.