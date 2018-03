Show de fogos encerra festa de Brasília

A comemoração dos 50 anos de Brasília terminou sob uma chuva de corações dourados e um show de fogos de artifício.

Comandada por Daniela Mercury a festa teve apresentações de Paralamas do Sucesso, Raimundos, Zélia Duncan, Plebe Rude e terminou com Milton Nascimento. Fora pequenas ocorrências, a movimentação foi tranquila de acordo com a polícia.

"Nós temos que tomar o poder, os funcionários públicos são nossos funcionários. Os políticos são nossos funcionários, essa cidade é de todos nós. O som desta cidade é nosso", declarou Daniela Mercury, tentando animar a plateia, que era grande mas visivelmente desatenta ao show.

"Eu acho um milagre que a festa aconteceu. Com este clima todo quase não teve festa, mas o importante é que o brasiliense tem orgulho de sua cidade", concluiu um morador Roberto Gomes.