Show faz homenagem a Jacob do Bandolim O projeto Jacob do Bandolim - 90 anos reúne alguns dos mais importantes bandolinistas do Brasil para homenagear os 90 anos de nascimento do instrumentista e compositor, morto em 1969. O show tem participação de Izaías Bueno de Almeida e Déo Rian. Às 18 h, no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195). Tel.: 3095-9400. R$ 15.