Shows e fogos levam ao litoral de SP

Os tradicionais espetáculos pirotécnicos e musicais de virada do ano deverão alegrar a festa dos milhares de turistas que escolheram a costa paulista para o réveillon. Somente Santos deve receber cerca de 540 mil visitantes. Segundo o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira (Sinhores), mais de 90% dos leitos de hotéis estão reservados. A cidade terá a programação mais completa da Baixada e um recorde de fogos de artifício: 35 toneladas. Eles estarão em cinco balsas espalhadas pela orla marítima, uma bateria na Fortaleza da Barra, no Guarujá, e outra no emissário submarino. A programação musical acontece nas cinco tendas montadas na orla da praia. Os shows com orquestras e bandas começam às 21 horas. A expectativa é de que a orla receba 1 milhão de pessoas. Por causa do grande fluxo de pessoas, haverá alterações no trânsito e transporte. Os dois sentidos das avenidas da orla marítima serão interditados às 21 horas e liberados às 4 horas do dia 1º. Veículos e ônibus terão de usar ruas paralelas. Em São Vicente, a principal atração será Elba Ramalho. A cantora se apresenta no palco montado na Praia do Itararé após o show pirotécnico. Mas confusões políticas causadas pelo troca-troca de prefeitos já atrapalharam parte da festa. No Guarujá, por exemplo, a administração do prefeito Farid Madi (PDT), que perdeu a reeleição para Maria Antonieta (PMDB), não preparou nenhum espetáculo gratuito e tanto a queima de fogos como os shows foram promovidos pela iniciativa privada. Em Mongaguá, a festa precisou contar com "caixinha" dos comerciantes. LITORAL NORTE Com 98% da rede hoteleira ocupada e quase 124 mil veículos descendo a serra para o litoral norte, o réveillon promete agitar as praias. Em Ubatuba, a queima de fogos vai durar 15 minutos na Praia do Cruzeiro, no centro, sob animação da banda Amigos do Samba. A virada em Caraguatatuba terá a animação da banda Ô Bahia, na Praia de Massaguaçu. No centro, o show pirotécnico levará 20 minutos - o maior da região. ATRAÇÕES Santos: Queima de fogos em 5 balsas e shows musicais em tendas na orla, às 21 horas Guarujá: Empresas e hotéis organizam queimas de fogos e shows, como o da Banda Eva Bertioga: O som escolhido é o axé, com fogos na Enseada São Vicente: Elba Ramalho canta na Praia de Itararé; no céu, 15 toneladas de fogos Praia Grande: No Boqueirão, há o grupo de samba Façanha Peruíbe: Queima de fogos de 12 minutos São Sebastião: Queima de fogos na Rua da Praia e show do DJ Fat, da casa Sirena Caraguatatuba: Queima de fogos de 20 minutos Ubatuba: O espetáculo pirotécnico será em quatro pontos e haverá shows na Praça de Eventos, na Praia do Cruzeiro