Sigilo telefônico de acusados de matar mendigos é quebrado A Justiça concedeu a quebra do sigilo telefônico dos três policiais militares acusados de matar moradores de rua em São Paulo. Segundo as investigações, os PMs fariam parte de um grupo de segurança clandestino e teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Outros sete pessoas podem ter participado dos crimes. De acordo com o Jornal SPTV, da TV Globo, elas já estão sendo procuradas. A polícia vai pedir agora a quebra do sigilo bancários desses suspeitos de envolvimento nos crimes.