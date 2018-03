Silveira e Bauer são eleitos senadores O ex-governador de Santa Catarina Luiz Henrique da Silveira (PMDB) e o ex-secretário de Educação do Estado, Paulo Bauer (PSDB), foram eleitos senadores ontem. Apuradas todas as urnas, Silveira tinha 1.784.019 votos (28,44%) e Bauer, 1.588.403 (25,32%). Desde a década de 70, Silveira já disputou 12 eleições, entre mandatos para a Câmara Federal, prefeitura de Joinville e governo do Estado. Uma de suas principais bandeiras é o fortalecimento dos municípios catarinenses. Bauer já foi vice de Esperidião Amin no governo do Estado, deputado estadual e secretário do governo de Luiz Henrique da Silveira. Defende um novo pacto federativo.