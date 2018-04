Símbolo padrão dá lugar a mapa estilizado O governo do Estado adotou símbolo próprio de proibição do fumo para ser afixado nos estabelecimentos, acompanhado de telefone e site de denúncia. O símbolo padrão no mundo todo - círculo vermelho com faixa diagonal sobre cigarro - foi descartado. Os adesivos trazem imagem criada por uma agência de propaganda, que utiliza um mapa do Estado estilizado, o mesmo que o governo usa em seu material oficial.