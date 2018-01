Simulador de direção será obrigatório nas autoescolas do País

SÃO PAULO - O simulador de direção veicular será obrigatório nos centros de formação de condutores (CFCs) de todo o País, informou nesta segunda-feira, 20, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Segundo o Ministério das Cidades, o pedido para a volta da obrigatoriedade partiu dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans).

Os CFCs terão até 31 de dezembro para se adaptar. Quem quiser tirar a carteira nacional de habilitação (CNH) a partir daí, terá de passar por cinco horas/aula em um simulador de direção instalado nas autoescolas. O aparelho se assemelha a um videogame e recria condições adversas do dia a dia no trânsito, como chuvas intensas e presença de animais nas vias.

A resolução sobre o tema foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Hoje, somente os Estados do Rio Grande do Sul, Acre, Paraíba e Alagoas exigem aulas nos aparelhos.

As aulas nos simuladores deverão ocorrer após o aluno ter feito o curso teórico e antes de iniciar a prática nas ruas. Inicialmente, a determinação vale para os que vão dirigir carros de passeios, na categoria B. Numa segunda etapa, será obrigatório o uso do simulador para quem dirigir veículos comerciais, caminhão, ônibus e motos.

Segundo o presidente do Contran, Alberto Angerami, a maior preocupação é com a segurança no trânsito. "Já tivemos bons resultados nos Estados que aplicaram a medida, principalmente no Rio Grande do Sul, onde foi registrada redução do número de acidentes após a obrigatoriedade do simulador”, afirmou.

Histórico. Em junho de 2013, uma resolução do Contran determinava a obrigatoriedade, a partir de 1° de janeiro de 2014, do uso dos simuladores na formação de condutores na categoria B. A data, no entanto, foi adiada e, em junho do ano passado, o órgão decidiu que a instalação dos aparelhos seria opcional.