Sinais da 'caixas-pretas' do Airbus A330 foram localizados

O porta-voz da Air France disse que não pode confirmar a reportagem.

O Le Monde disse que foram encontrados sinais vindos das "caixas pretas" e que um mini-submarino foi

enviado na segunda-feira, 22, para tentar achá-las no fundo do oceano Atlântico.

O submarino articulado 'Nautile' tem capacidade para três pessoas e possui movimentos limitados de seis a sete quilômetros por dia.

"As buscas se tornaram complicadas", em razão do relevo submarino, cujo fundo tem cerca de 5.000 metros de profundidade, explicou o jornal, que ressaltou que as caixas-pretas do avião da Air France "ainda têm autonomia para aproximadamente oito dias".

As "caixas-pretas" pode conter informação vital que pode explicar o que aconteceu com o Airbus A330 que sofreu um acidente no mar na rota entre Rio de Janeiro e Paris no último 1º de junho.

Ampliada às 4h21